蔡曉儀2014年宣布復出，身材容貌保養得宜。(取自新亞洲娛樂微博)

娛樂8點半》在90年代紅極一時的香港女星蔡曉儀，當年因為一張神似大美人李嘉欣的清純臉蛋，受到電視台力捧成為當家花旦，先後在《天蠶變之再與天比高》、《洪熙官》、《我和春天有個約會》等電視劇擔任女主角。未料蔡曉儀卻在2002年突然從演藝圈消失，原因眾說紛紜，直到12年後，她才自爆是被人下了降頭。

現年48歲的蔡曉儀，1991年畢業於亞視藝員培訓班，由於外型酷似李嘉欣，讓她剛出道就憑著「小李嘉欣」頭銜走紅，之後與鄧萃雯合拍電視劇《我和春天有個約會》更是叫好又叫座，從香港紅到大陸。

未料她在2002年拍完電視劇《法內情2002》，突然徹底消失在螢光幕前，原因眾說紛紜，有傳她是因私自在大陸接拍電視劇，遭電視台震怒封殺，又有人說是她因患有精神病，以至於無法工作。

然而蔡曉儀在消失長達12年後，2014年突然現身向媒體自爆淡出演藝圈原因。她說當年赴泰國宣傳，因為拒絕當地一位華僑追求，被下降頭，讓她整個人生不如死，情緒崩潰，還曾試圖2度自殺，最後迫不得已只能淡出演藝圈。

不過蔡曉儀的消失之謎，卻在2016年出現了更驚悚的版本。香港女星江美儀在節目中爆料20年前某位電視台當家花旦中降頭的原因，其實是因在東南亞搭上有婦之夫，導致對方懷有雙胞胎的老婆，在她面前崩潰墜樓，一屍三命。之後這位當家花旦也變得精神恍惚，星途徹底完蛋。

江美儀的爆料讓外界不由得聯想到了曾自爆中降頭的蔡曉儀，而蔡曉儀也出面怒駁是爆料中的當事人，還痛斥江美儀在她傷口上灑鹽，更沒有找師傅幫她解降驅鬼。對此，江美儀則喊冤自己又沒指名道姓，是蔡曉儀對號入座，雙方各說各話。

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