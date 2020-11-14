「我感覺，你愛你周遭的人，比愛你自己多。」

「你是這一、兩年，問我問得最一針見血的……。」

當一個人身在絕境的時候，可能也失去了感受的能力，

管你是掉在谷底還是泡在溪裡，

反正活著是在浪費空氣、醒著也不知道未來在哪裡。

但如果真有一天，人生能夠被撿回來，

你願意付出多少的力氣，一步一步讓自己很真實地愛下去？

二○一五年的電影《醉．生夢死》，讓鄭人碩「重回」電影圈。在這之前，他曾經是幕後工作人員、曾經拍了部電影《暑假作業》、曾經有想當個好演員……，但所有的曾經，都為了要照顧生病的父親，通通放下，放下夢想、放下熱血、放下自尊、甚至放下人生。

照顧完父親，導演虞戡平把鄭人碩撿回來，丟給徒弟、導演張作驥，虞導說：「這個人是要當演員的。」張導回：「這個人要當演員不干我的事情，我覺得他是演員、他才是演員。」鄭人碩撿回來的人生，於是從替身做起，直到這幾年，每年都有好幾部電影作品推出。這個人，真的是演員。

「我在二○一五年的時候，最在意『努力有沒有被看到』這個東西，當時得失心很重，加上照顧爸爸十幾年的壓力，我一直很憂鬱、很壓抑，那時覺得我已經豁出去，我去做、應該會有一些回應吧？殊不知我完全忘記了虞戡平導演曾經跟我說過『熱愛表演是你本身熱愛，並不是因為表演、而你去熱愛，所有別人給你的入圍、肯定、獎項，都是別人給的』，我壓根忘記這段話了，我忘記當初為什麼要繼續回來這行業的初衷。」

也許太想趕快走出那個谷底的谷底，用力拉扯，反而傷了自己，《醉．生夢死》讓鄭人碩入圍金馬獎最佳男配角，沒得獎，這種心態更強烈。「那時覺得自己已經百分之八百、一千的付出了，但是得到的結果當然會有失落感，因為很急於想讓大家看到自己。」

「其實別人看你、也是別人選擇要看到你，但如果你是以他們的標準去做，那並不是你自己，你就好好做你自己，別人要不要看隨便別人，那是別人的選擇權，並不是我們自己的決定權。後來我就覺得沒關係，我每一次出現，或是每一次表演，都要讓人家覺得沒有可以取代的同一類型的人就好。」

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(中時新聞網)