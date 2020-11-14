鄭人碩曾經為了要照顧生病的父親，放下夢想、放下熱血、放下自尊、甚至放下人生。回想起照顧病榻父親的那十多年時間，「靈魂已經完全不在」，活著沒有任何選項，撿垃圾回收、賣水煎包、擺地攤……，醒著就是為了賺錢。眼睛闔上，開始煩惱房租怎麼辦？備料成本的錢哪來？外勞看護的薪水怎麼付？把自己放得最低最低，因為不能影響父親、不能影響親戚觀感，甚至不能影響外勞對他這個雇主的看法，永遠報喜不報憂，在父親走後才慢慢拾回自己的靈魂。

「還好叔叔、姑姑把我當自己的小孩在默默幫助，最感謝的是我八十幾歲的奶奶，她因為想照顧我跟妹妹、爸爸，那十幾年下來身體變不好。我有時候做了很多很荒唐的舉動跟想法，對我奶奶來講不是太公平，當年讓一個六、 七十歲的老人家去做這些事情……，還好有這些外界認為不好的經歷，可以讓我在工作上得到養分，是別人上表演課、上相關科系所學不到的。」外人有沒有看見鄭人碩的努力，他已經放下了，家人的認可，才終於讓鄭人碩有「被看見」的感覺。

走過十多年的空白人生，也影響了鄭人碩的個性，現在有事業、有生活、有了朋友，鄭人碩把心都放在他周遭關心、愛的人身上，每天都會跟好兄弟聯絡，戲殺青了會找三五好友聚會聊天，藉以釋放劇中角色的情緒，「我很享受這感覺，我是不甘寂寞的人，我一直覺得不能把自己一些多餘、想要發洩的東西，發洩在同一個人身上，我才想要用我自己的方式來講給大家聽，用玩笑的方式講給大家聽。」

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(中時新聞網)