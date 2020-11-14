走過十多年的空白人生，也影響了鄭人碩的個性，現在有事業、有生活、有了朋友，鄭人碩把心都放在他周遭關心、愛的人身上，每天都會跟好兄弟聯絡，戲殺青了會找三五好友聚會聊天，藉以釋放劇中角色的情緒，「我很享受這感覺，我是不甘寂寞的人，我一直覺得不能把自己一些多餘、想要發洩的東西，發洩在同一個人身上，我才想要用我自己的方式來講給大家聽，用玩笑的方式講給大家聽。」

「聽起來很自閉，我所有的話語跟行為，在回家前會全部做完，回到家唯一反覆做的事情，就是把家裡弄得一塵不染，每天都做到另一半覺得『你昨天晚上才大整理過一次，為什麼今天還要整理？』因為我不想要這麼多的負擔加在家人身上，我已經經歷過想要包容、但不能包容的時候，為什麼要讓家人承受這種東西。我其實就是一個自閉的人，但說得冠冕堂皇，就是人人好的人，把自己放在比較後面一點。」

鄭人碩形容以前低潮的時候，家裡滿地蟑螂，沒人敢來家裡，最後連朋友都沒了，現在讓他特別珍惜，「不管是醉鬼來、鬧鬼來也好，放心，隔天早上地板絕對不會看到一根毛髮，你今天願意約我出來跟我見面，我一定要你非常放縱自己、沒有顧慮，而且醒來之後是很舒服的醒來。」看起來打掃的是家裡，但其實，鄭人碩打掃的是自己心裡。

「我通常都會忽略自己的存在，我永遠都是想要替大家服務，想讓大家舒舒服服的跟我一起，因為我曾經這麼不舒服，所以不要這麼不舒服對別人。我現在有多一些時間跟空間給別人我就給，當初就是別人沒有給我，我不要把我自己之前那些東西，報復在我現在的家人、朋友身上，人家是看得起你才在你旁邊。人生到最後還是得去當天使，對還在的人都是悲劇，但那個悲劇收場要收得有笑容？還是要收得一堆衛生紙？這個是我們可以感染給周遭人的。」

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(中時新聞網)