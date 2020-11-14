這幾年鄭人碩的電影產量不少，在《阿莉芙》中變裝、在《角頭２：王者再起》扮黑道、《人面魚：紅衣小女孩外傳》是虎爺乩身，到近期入圍本屆金馬獎最佳男配角的《同學麥娜絲》，以為鄭人碩只能拍藝術片，他就很反骨地挑戰商業片，然後開始反省「雖然是商業片，但我在這（演出）裡面做了一些細節的變化你沒看到……。」

沒關係，還有機會下次被看到，反正曾經有過沒人找的時候，現在有機會，當然要好好握在手上，好好當一個值得被看到的演員。

「我會覺得很多東西外界已經給我了，我不能讓你們漏氣，現在對我自己做的，就是可能附加價值的東西，給人滿足、正能量、療癒。現在對作品在意的是，每一個人都有每一個人的價值存在，我們一定要提攜新的人、保護新的人，但不要因為保護完之後，而忽略到我們這些一直很努力的人。」

「前浪至少最靠近沙灘，後浪可能很高很高，但終究打在石頭沙灘上，我們會提醒『這邊有石頭，不要下來得這麼快』。這個產業本來就比較小區塊，每個人都在盡他的責任，不要忘記還有比較靠近沙灘跟石頭的人，海水跟溪水是會回流的，我們還是會遇到，不要中間就被攔截掉。」

曾經覺得自己活得那麼一文不值的人，慢慢找回自己的人生，被撿回來的鄭人碩，沒人覺得是回收物，沉澱、洗滌、雕琢，蘊含的光芒不刺眼，但始終在你面前閃著。

服裝：

FENDI

格紋拼接外套／約68,360元

FF圖案針織上衣／約28,350元

格紋西裝褲／約27,200元

BOSS

厚底皮鞋／5,600元

BOSS

灰色格紋西裝套裝／8,400元

灰色毛料大衣／8,400元

黑色皮鞋／5,600元

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)