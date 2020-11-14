【1】拜登擬延攬希拉蕊 任聯合國大使

《華盛頓郵報》披露，美國總統當選人拜登的交接團隊正考慮延攬美國前第一夫人、前國務卿希拉蕊．柯林頓出任美國駐聯合國大使，認為此舉可望提升後川普時代的美國威望和地位。

【2】店家自清零檢出 陳吉仲補刀只是代謝快

行政院發言人丁怡銘前天直指某家使用進口美國萊牛的牛肉麵店獲得牛肉麵節冠軍，但店方隨即出示使用的牛肉並無檢出萊克多巴胺，丁怡銘隨即在傍晚道歉，並前往該牛肉麵店致意；對此，農委會主委陳吉仲昨天表示，萊克多巴胺的半衰期、代謝速度很快，24小時內就代謝8成，「美國牛肉大部份使用萊克多巴胺」，檢測要符合安全容許量，農民在屠宰前2天會停止使用萊劑。再補一刀。

【3】自撞爆命案 後座驚見棉被裹屍

新竹縣橫山、關西交界處的台3線，13日上午傳出有1輛白色BMW自小客車自撞分隔島，新竹縣警方獲報到場查看，赫然在後座發現一具以棉被包裹的男屍，屍體頭、腳部都有傷痕，腳筋還被挑斷。警方查出死者是52歲的彭姓男子，現場自小客車為其所有，懷疑是因債務糾紛遭人殺害，警方已鎖定1名涉嫌重大男子追緝。

【4】央行出手 祭出楊四條盯緊房市

緊盯房市不再只是說說，中央銀行昨日找來銀行「喝咖啡」，會後不僅主動發出新聞稿，更直接下達「楊四條」的指導棋，要求銀行嚴審投資戶、加強借款人風險控管、強化建築貸款貸後管理及留意餘屋貸款，這是央行總裁楊金龍上任後，首度對管控房市出手，大動作令人咋舌，打房已成現在進行式。

【5】周興哲同框舊愛趙岱新

「2020新北歡樂耶誕城」即將到來，13日網友爆料，指周興哲出現在新北歡樂耶誕城宣傳資料中，預計12月13日開唱。巧合的是，他前女友趙岱新是新北耶誕城活動主持人，2人上月情變後，將首度公開同台，屆時台上互動必受關注。周興哲經紀人昨證實周將第6度參加新北耶誕城演唱會，強調這活動早就敲定，周興哲很看重每一次工作，他們在工作場合碰面很正常，未來也祝福她一切順利。

(中時新聞網)