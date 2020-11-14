川普13日在白宮玫瑰花園公開發表談話

自從CNN等各大媒體5日稱美國總統川普敗選後，他13日首度在白宮玫瑰花園公開發表談話。雖然川普仍不認輸，但已鬆口暗示，政府可能交替。

據CNN與BBC新聞網報導，川普在誓言，他的政府絕不會下令進行新冠新封城之際，隱約透露1月20日後，他可能已不在位。「我不會——這政府不會封城。希望未來不管發生甚麼事—誰知道會是哪個政府？我想時間會決定——但我能告訴你們，這個政府不會封城。」

而根據美國各大媒體最新預測，民主黨對手拜登贏得喬治亞州，川普贏得北卡羅萊納州，由拜登以306：232張選舉人票擊敗川普。雖然川普仍在質疑計票結果，但他願意暗示，明年可能有不同的政府，已經是能力所及的最大極限。而這也是他首度承認，有些事確實已改變。

BBC指出，儘管川普不肯認輸，但隨著時間流逝，這位白宮主人對拜登勝選的法律挑戰有許多不是撤訴，就是被法院駁回，他在位已逐漸接近尾聲。

另一方面，川普強調，雖然現政府在任何狀況下都不會封城，但會十分警覺，並非常小心。同時他也承諾，最快下個月就能提供全美民眾數百萬計疫苗，可是還是忍不住痛戳紐約州長古莫（Andrew Cuomo），說由於民主黨懷疑疫苗安全，因此不會提供給紐約州。

美國已連續10天1天都出現超過10萬宗新冠病例，周四甚至超過15.3萬宗，而有關專家說，1天新病例將達20萬宗的預言或許很快就會成真。

(中時新聞網)