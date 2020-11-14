行政院發言人丁怡銘誣控牛肉麵冠軍店家使用萊牛，在野黨要求下台，有不少店家無辜受波及；行政院長蘇貞昌致歉，表示丁怡銘卻有失誤之處，但丁也知錯了，「年輕人也像任何人一樣也會犯錯，知過能改善莫大焉」。對此，資深媒體人黃暐瀚在臉書貼文說，還記得那天光是因為「停車位數量」答不出來，就被蘇院長當場「辣陣」的高雄榮總院長嗎？讓他忍不住喊「那ㄟ差架咧多？」

黃暐瀚13日晚間在臉書貼文寫下，「說一個謊，得用十個謊來圓！錯了就該認，有瑕疵就改，拗，可以拗一時，沒辦法拗一世。開記者會說人家是萊牛，卻不查證，就是大錯。」

至於，買麵表示誠意卻打統編一事，丁怡銘澄清，「我請秘書刷卡的，出於習慣她打了統編，但這筆錢我出門前就說我要自己出了請媒體朋友不要誤解了」。後來為避免外界誤解，丁也再下一次訂單，取代原訂單。

不過，黃暐瀚則是認為，「解釋打統編是秘書習慣，那不就又扯出『上班時間叫秘書處理私事』與『習慣性消費打統編，是不是政院習慣性湊發票報公款』的質疑？還記得那天光是因為『停車位數量』答不出來，就被蘇院長當場『辣陣』的高雄榮總院長嗎？」

黃暐瀚忍不住比較，停車位數量答不精確，震怒；發言人引錯誤資料開記者會攻擊優良業者，哎啊～年輕人啦！「那ㄟ差架咧多？」

(中時新聞網)