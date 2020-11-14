現在除了可以外送訂餐外，還可以透過平台訂購日常用品送到家，超級方便。一名網友就用外送平台訂「保險套」，結果與女友都激情完5次了，外送員才抵達，讓他忍不住發文抱怨。貼文引發網友熱議，許多外送員也在下面留言「認親」，昨晚的是你？

一名網友在臉書社團《靠北熊貓2.0》發文分享，他這輩子最後悔的決定，就是用外送平台訂保險套，「XXX，他都和女友激情五次了，保險套才送來，要不是因為剛剛發洩完腿軟，要不然絕對會把外送員按在車上打爆。」最後還大嘆，「唉，又要去買事後藥給女友吃了」。

文章曝光後，引發網友熱烈討論，「這次有讓我嘴角上揚一下了」、「醒醒吧！你沒有女朋友」、「XX商城大概20分鐘左右到，你中出了五次，一次大概四分鐘」、「放心，孩子也不一定是你的」、「你該去看醫生，而不是來抱怨」、「可以跟客服說要取消訂單啊，理由以經來不及了」。

另也有不少外送員在留言處「認親」，「該不會是我昨晚送的那單吧？」、「別牽拖喔！我不用10分鐘就送達了」、「XX先生，是你嗎？」

男網友分享用外送平台訂了保險套，結果都與女友激情5次了，外送員才送來，讓他忍不住想抱怨。結果意外釣出外送員們在留言處爆笑認親，昨晚的人是你？（圖／翻攝自臉書社團《靠北熊貓2.0》）

(中時新聞網)