行政院發言人丁怡銘指控「台北市牛肉麵節冠軍就是用萊牛」，事後遭店家秀出「零檢出」證明打臉；丁緊急道歉並向業者訂100碗牛肉麵致意，卻出現行政院統編遭批「怡銘點餐，全民買單」，引發全民公憤。國民黨議員羅智強直言，今天會發生這一切「都怪柯文哲太認真」，認真到竟然想和民進黨講道理。

羅智強昨日（13）在臉書發表《容不得聲音的政府 連牛肉麵也趕盡殺絕》一文，寫道：「牛肉麵事件鬧得沸沸揚揚，都怪柯文哲太認真，竟然想和民進黨講道理

為了保護市民的食安，柯市長親自到行政院開會，並提出『源頭管理、明白標示』的建議。想不到剛開完會，行政院就在柯文哲背後放冷箭，抹黑北市冠軍牛肉麵用的是萊牛，事後慘遭打臉就算了，竟然還想用人民的納稅錢買牛肉麵自肥，這種道歉，實在不敢恭維。」

羅智強感嘆：「看到柯文哲這種遭遇也不禁感嘆。衛福部早就放話，說地方政府要求萊豬零檢出的罰則無效，赤裸裸的侵害地方自治權。現在，連地方首長前去行政院討論萊豬的因應對策，行政院都要做梗圖、放假消息惡搞一波。試問，以後還有哪個地方首長想跟中央坐下來談政策？」

不僅如此，羅智強更坦言：「前幾天我和柯文哲一起坐公車，證明了雖然黨派不同，但於市政、理念上，我們的確有對話及合作的空間。民進黨親手堵死在野黨的善意建言，整個國家空轉，中央政府上下最重要的業務就是做梗圖、打擊政敵、吃麵報公帳。只問蔡英文和蘇貞昌一句：一起合作，讓國家往前走，有那麼難嗎？」

(中時新聞網)