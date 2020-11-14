昨天傍晚台南市發生一起烏龍搶郵局的虛驚事件。一名40多歲的莊姓男子趁著郵局快關門前，持兩把假玩具手槍，用外套遮掩，進入南市郵局櫃台恐嚇局員拿出現金，機警的局員見狀立刻蹲下按警鈴，莊男卻神色自若的停留了一下，才慢步離開，換家換裝後自己到派出所自首大喊「我剛剛搶完郵局」，值班員警當下愣了一下，立刻將他逮捕，並移送偵辦。

警方事後調閱監視器以及局員描述，案發當時莊男手中拿著一個提袋慢慢走進郵局，走到櫃檯前，就從提袋掏出手槍對著櫃檯局員說：「把錢拿出放在袋子裡。」當時面對他的兩位局員機警的蹲到櫃檯下方按下警鈴。

莊男這時並未有進一步動作，接著就在櫃檯前若有所思，停留了半分鐘多，又拿起手提袋，把槍放進去後慢慢走出郵局。但是正當大批警網忙著趕往現場圍捕以及蒐證時，莊男卻回到家中換裝，接著又走到派出所自首。

莊男一進入派出所，立刻向值班警員說：「我剛剛才去搶郵局，我來自首」，頓時讓值班員警愣了一下，立刻與同仁先將他上靠留置。

警方事後確認莊男身分後，發現他過去曾當看護，目前失業中，發現他拿的是玩具手槍，但仍觸犯強盜罪，訊後將他依法移送。

(中時新聞網)