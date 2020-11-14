台大校園接二連三傳出學子輕生事件，台大法律系教授李茂生日前才感嘆，這是他任教30年來首見，他也用自身低潮經驗鼓勵面臨困境的人。在昨（13）日傳出有學生在社科院大樓墜樓，他又在臉書上發文，用充滿正能量的語氣說，「台灣大學被詛咒了，讓我們享受生活吧」。

在3天內發生2起憾事時，校方曾緊急召開會議，並擬定方案輔導學生的機制。但就在昨天下午校長管中閔才致信全校師生，又有學生墜樓命危。對於未能及時避免前2樁憾事感到痛心，管中閔表示，悲痛之餘只能積極面對，防止悲劇重演，雖然學校努力預防類似事件，結果顯示這些努力顯然還不夠。他呼籲所有同學，若遭遇問題或困難務必尋求協助，同學之間應互相關心、支持和鼓勵，此時此刻更要緊密相依，大家都是一家人。

對於憾事又發生，李茂生今在臉書上說，「台灣大學被詛咒了。讓我們享受生活吧，各位，我永遠不會後悔，所以我保證。」文字傳遞滿滿的善意與愛心，令底下網友感動。另有網友也心有戚戚焉表示，未來人生還有很多其他更重要、更光輝燦爛的人事物在等待著，千萬不要在求學階段就輕易結束自己寶貴的生命。

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(中時新聞網)