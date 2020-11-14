大聯盟史上首位女總管金安(Kim Ng)是何方神聖？其實她在棒壇已有30年資歷，這次才是她首度成為球隊操盤手而震驚棒壇。金安是出生於美國的華裔，母親亦是泰國華僑，她曾自稱是華人後代而遭到歧視，在這行身為女性與華裔能爬上這個位置簡直是奇蹟。

美媒ESPN報導，2003年的大都會總管特助辛格(Brian Cashman)曾經公開嘲笑金安：「妳在這裡做什麼？」「我來工作的，我是道奇助理總管。」「妳哪兒來的？」「我在(美國)印第安納出生，在紐約長大。」「妳哪兒來的？」「我們家從中國來的。」

辛格連問兩次金安是哪裡來的，他先嘲笑華人，接著又問說：「中國是哪個國家？」最後是洋基總管凱許曼(Brian Cashman)插進來打斷辛格的廢話。第一個提拔金安的就是凱許曼，金安1998年以29歲之齡成為洋基助理總管，刷新業界紀錄。

金安1990年畢業於芝加哥大學，曾是校隊壘球游擊手。她到當地的白襪隊實習，從基本的測量、記錄球速做起。後來以談判專長獲得晉升，在薪資仲裁庭擊敗投手費南德茲(Alex Fernandez)而受到矚目，畢竟費的經紀人是大名鼎鼎的波拉斯(Scott Boras)。

馬林魚執行長吉特(Derek Jeter)當年還是洋基球星，他跟金安談判過合約，對她留下好印象。洋基總管至今仍是凱許曼，14日聽說金安成為馬林魚總管，凱許曼說：「我真的為她高興，我知道這是她長年追逐的夢想。她過去幫了我很大的忙，我恭喜她與馬林魚。」

(中時新聞網)