藝人許瑋倫2007年在拍戲途中發生車禍，經過搶救後不治身亡，得年28歲，舊愛李威每年冥誕都會發文悼念，今年也不例外，只見他再度發文「辛苦了天使，生日快樂」，讓所有網友為之動容。

李威連續13年悼念許瑋倫，不過今年倒是感概寫道：「這是妳當天使第13年，這一年來，又有一些妳的好朋友也追隨妳去當天使了，妳要好好照顧他們喔，願天使守護的這個世界和人們」，更不忘感謝已提早去當天使的許瑋倫，一直給所有人力量，讓他們想起自己有愛人和愛世界的能力，最後更不忘再次感謝許瑋倫「辛苦了天使，生日快樂」。

李威微博全文。（圖／李威微博）

李威2001年和許瑋倫拍攝《青春六人行》相識相戀，但礙於男方公司下禁愛令，兩人只能轉為地下情交往，後來則是分手收場，憾事發生之後，李威更是情緒崩潰，甚至還一度傳出失聯找不到人，據悉每年春節李威都會低調拜訪許家兩老，為死去的前女友盡孝。

對此網友也紛紛留言：「鴻升一定見到瑋倫了，兩個13年没見面的好朋友，現在可以天天一起吃飯聊天了」、「威~天使在天上也希望你能够幸福」、「今年的生日一定很熱鬧，小鬼和你一起慶生啦」。

(中時新聞網)