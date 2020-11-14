熱火40歲「精神領袖」哈斯倫看來不願輕易退休！哈斯倫14日宣布，將會繼續征戰NBA，下個球季即將迎來待在熱火第18個球季，也成史上第5位待在同一球隊18季以上球員，問他下季打完是否退休？他說：「史波斯查總教練要我別回答！」

在NBA歷史當中，只有5名球員能在同一球隊待了18個球季以上時間，分別是在獨行俠效力21季的諾維茲基、在湖人效力20季的布萊恩、在馬刺效力19季的鄧肯、在爵士效力19季的史塔克頓，以及在熱火效力18季的哈斯倫。

2002年NBA選秀會上落選的哈斯倫，隨後去法國聯賽打了1年，2003-04年球季加盟熱火到今天，生涯拿過3次總冠軍(2006、2012與2013年)，不過上季他只打過4場例行賽，過去4季總共只得76分，但他在熱火的地位無可撼動。

預計將跟熱火簽下1年256萬美元老將合約的哈斯倫，只要在下個球季順利上場出賽，就可成為熱火隊史出場年紀最老的球員，上季只有3名40歲以上出場球員，分別是哈斯倫、老鷹前鋒卡特與籃網後衛克勞佛，其中卡特已經宣告退休了。

(中時 )