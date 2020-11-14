美國普查局(Census Bureau)日前公布9月前15大貿易夥伴，臺灣受惠於疫情帶來遠端工作、教學需求，電腦出口美國較去年同期成長52%，由去年同期第10升上第9。分析貿易數據超過20年、財經雜誌《富比士》專欄作家羅伯茲(Ken Roberts)指出，瑞士、臺灣、越南是榜單上3大亮點，儘管總量名列第8到10，但合計佔美國貿易額增長幅度約2/3。

今年前9個月美國貿易夥伴排名前15大依序是墨西哥、中國大陸、加拿大、日本、德國、韓國、英國、瑞士、臺灣、越南、印度、愛爾蘭、荷蘭、法國、義大利，合計約佔美國貿易總額75.4%。

貿易額增長大部分來自第8名瑞士，增長57.94%。以往瑞士升入前10都是在經濟前景不明或疲軟時期，這次也不例外。最顯著現象是以往均是黃金由美國流向瑞士，但今年是美國從瑞士進口黃金，加上金價揚升，以金額來看，美國進口瑞是黃金成長幅度是驚人的3346%(即成長33.46倍)。

臺灣與美國貿易增長5.24%，電腦和數位存儲設備最顯著，和去年同期相比，美國進口臺灣電腦量增加52%、數位存儲設備成長幅度更超過60%。儘管越南只排第10，但卻是20年來增長最快的貿易夥伴之一，美國和對越南貿易逆差越來越大，家具、零件、電腦晶片是美國主要向越南進口項目。

墨西哥去年首度成為美國最大貿易夥伴，但羅伯茲指出到年底可能會再次被2016至18連3年最大夥伴中國取代，因為美墨最主要貿易領域是汽車與石油，這部分已經大幅下滑，而中國是全球最快恢復經濟成長主要經濟體，9月在大豆輸出大幅成長、石油輸出穩定成長帶動下，美國對中國出口激增34%。

(中時新聞網)