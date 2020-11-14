大陸中央機關報《人民日報》國際專欄「鐘聲」14日刊文指出，美國一些政客以地緣政治和意識形態先行，把資料安全問題政治化，以「清潔」之名搞清洗，以「安全」之名搞霸權，將自身利益凌駕於全球之上，損害的是全人類的共同利益。

文章稱，美國一些政客不厭其煩地在5G問題上抹黑中國大陸、打壓中國大陸特定企業，妄圖以打造所謂「清潔網路」為名脅迫他國選邊站隊。

文章表示，美方長期實施大規模、無差別的網路監控，觸角遍及全球，在資料安全問題上根本與「清潔」二字無緣。十幾年前，美國國家安全局就在「無邊界線人計畫」等監聽專案中使用名為「髒盒」的偽基站，類比手機基站訊號，暗中接入手機並盜取資料。

文章批評美方，厚顏無恥地把自己裝扮成網路攻擊受害者，實在貽笑大方。美方一再賊喊捉賊，汙名化攻擊中國大陸特定企業。但真相是，過去30年裡，華為在全球170多個國家和地區建設了1500多個網路，為228家全球500強企業提供了服務，服務全球超過30多億人口，沒有發生過一起類似「斯諾登事件」「維基解密」所披露的網路安全事件，沒有發生過一起類似「棱鏡門」「方程式組織」「梯隊系統」的網路監聽監視行為，也沒有任何一個國家能夠拿出華為產品存在「後門」的證據。

文章強調，事實上，正是包括美國在內的「五眼聯盟」國家一再公開要求科技企業在加密應用程式中設置「後門」。世人皆知，美方的目的根本不是為了維護資料安全，而是維繫其數字霸權。

文章指出，應對資料安全問題不能沒有公平正義。不能把資料安全問題政治化，刻意引入意識形態和政治制度等不相關因素。更不能先入為主，預設結論，搞雙重標準。

文章引述歐洲競爭電信協會最近發表聲明，譴責出於地緣政治對中國大陸5G供應商實施的任何禁令，警告此舉將造成歐盟5G部署延遲等負面影響。聲明還強調，排除特定供應商將損害消費者及行業利益，打擊市場內部凝聚力。

文章稱，針對美方以安全為藉口封禁中國大陸移動應用程式，國際互聯網協會嚴正指出：美方此舉是對互聯網的直接干預，是一種從根本上破壞互聯網基礎的極端手段，全面違背了美國對開放互聯網的承諾，與互聯網的實際運行之道背道而馳。歧視性、排他性和政治化的所謂「清潔網路」是骯髒且虛偽的，不得人心。

(中時 )