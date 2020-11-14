窪寺昭去年在微博的最後發文。（圖／翻攝自窪寺昭微博）

日本男演員窪寺昭曾演出電視劇《美少女戰士》、《夏洛克：未敘之章》、《熟男還不結婚》等，也曾演出許多舞台劇。昨(13日)日本媒體報導他在東京住所內被發現昏迷，送醫後仍不治，享年43歲，警方初步判斷可能為輕生。

窪寺昭1995年出道，妻子是演出過《半澤直樹》的大森裕子，窪寺昭的演藝事業以舞台劇和電視劇為主，他原定在11月底將回歸喜劇《阿松》第二彈中飾演井矢見，昨卻傳出噩耗，中午時被發現倒臥家中，緊急送醫仍回天乏術。

除了推特外，窪寺昭去年5月開了微博帳號，當時他興奮寫下：「很高興認識你們全中國！是窪寺昭。我對這個SNS感興趣並開始了！我希望你能看到它。可能很少有更新，但我會盡我所能！提前謝謝你！」而他最後一則更新停在去年8月分享參加劇團活動，和今年1月的自動提醒生日貼文。

窪寺昭過世消息傳回微博，網友不捨寫下：「叔您和我是同一天生日，您怎麼就走了呢？」、「您好久都沒上微博了，還等著您那次要是來中國演出了能記起來上微博看看。怎麼就離開了呢」、「冥福，昭叔走好」、「太突然了，一路走好」。

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