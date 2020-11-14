全聯驚現清朝進貢給皇帝的水果，老饕曝口感超驚艷，並有內行網友透露，用手剝來吃就錯了，最好用刀切。（圖／翻攝自全聯消費經驗老實說）

在全聯發現清朝貢品？一名網友最近逛全聯發現一款水果，外型激似柳丁，但其實是款橘子「帝王柑」，並透露品嚐過後發現「口感超驚艷」，貼文引發熱議，許多老饕直呼「這個超好吃，清甜又多汁」，另有網友熱心分享吃法，用手剝不對，最好用切的。

網友在《全聯消費經驗老實說》發文分享，今天逛全聯發現新產品「帝王柑」，在好奇心驅使下就買了一包回家試試看，一剝才發現，帝王柑的皮超級博，但又有點硬，因此剝的時候指甲有點反折到。

原PO表示，帝王柑的口感吃起來超神奇的，他第一次吃到口感脆脆的橘子，而且味道非常清甜，後來看了介紹之後才知道，原來帝王柑在過去，是用來「進貢給清朝皇帝的」吃的水果。

貼文引發熱議，也釣出許多老饕回應，「這個很好吃，很清甜很多汁喔！以前剛上市一斤不便宜」、「這個越黃越甜，我家也有種！」、「帝王柑就是外表可以像橘子一樣剝皮～裡面的果肉像柳丁，超好吃的」、「吃起來口感細膩清甜， 還帶有一股花果香 」、「巨好吃 很甜水分足」。

也有網友分享「帝王柑的吃法」，曾經和一位務農的老爺爺買過，他說要放到皮發黃才好吃，另外由於帝王柑的皮很薄，可能會不太好剝，或是像原PO說的一樣，可能會在剝的過程折到指甲，因此建議用切的比較好。

根據《農業知識網》的資訊指出，帝王柑的外型類似柳丁，但其實完全不一樣，其產期約是每年的12月中旬起至隔年的1月底為止，不過從農曆10月半起，其實就可以吃了。而帝王柑的名稱由來，相傳是清朝年間，有皇帝遊江南品嚐過後，深深喜愛，便下詔年年進貢到宮裡，而變成帝王之家的御用美食，官稱貢柑，另名帝王柑。

(中時新聞網)