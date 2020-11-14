勇士老闆喬拉科布這次真的不惜成本，就是想讓更多觀眾可以進場看球！儘管美國新冠疫情仍很嚴重，喬拉科布仍在14日宣布，勇士準備花費3000萬美元，也就是台幣8.5億元用在新冠病毒檢測上，就是希望新球季可以開放5成觀眾進場。

「我要向全世界宣告我們如何做到這一點，我也非常樂意花錢去做這件必須要做的事情，」向來作風大膽的喬拉科布表示，「假如沒有球迷的話，這個聯盟根本無法繼續推動下去，目前這個新冠疫情的情況，已對很多人造成嚴重經濟損失。」

由於NBA官方並未嚴格限制各隊在新球季開放觀眾進場，而是交給各隊自行決定是否要在新球季開打後，開放觀眾進入場內看球，先前湖人已經宣告，暫時部會開放觀眾進場，而是等到進行一段時間之後再說，雷霆則想開放部分觀眾。

儘管重新開放觀眾進場，可以彌補球隊一定程度的經濟損失，喬拉科布卻強調這並非是他的根本目的，「我希望大家明白，這並非代表勇士想要賺更多錢。我們正在努力爭取球迷與收入，卻也努力制訂一個標準，且向全世界展示如何安全做到這一點。」

(中時 )