美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）12日接受電台專訪稱「台灣不是中國的一部份」，被質疑與美國向來所堅守的「一個中國」政策牴觸，引發各界關注。前國安會諮詢委員、政治大學東亞研究所名譽教授邱坤玄指出，蓬佩奧此言可能有兩個目的：一是利用卸任前的70天，設定走向去框住下任總統拜登；二是蓬佩奧在為自己2024總統之位鋪路。

邱坤玄接受香港媒體《中評社》專訪表示，從過去的歷史來看，美國對於一中的態度向來採取「戰略模糊」方針，換句話說就是——「美方知道中國的立場，但對此看法保持彈性」。美國確實從未正式承認台灣是中國的一部份，但並不會這麼公開、明確的講出來，蓬佩奧此時說出這番話真的頗奇怪，但這對川普政府與現況已影響不大，不排除是在「想將來的路」。

川普不承認敗選並宣示將展開法律大戰，更在9日突辭退了國防部長埃斯珀（Mark Esper），時機與職位之敏感，讓外界聯想是否會為鞏固總統位大動干戈？邱坤玄分析，美國行政機關和法律相當嚴謹，這個可能性不大；總統交接是一定會交接的，川普如今做為純粹是在「搞破壞」，好讓交接程序走得更困難，害拜登無法順利、迅速上手工作，讓拜登難看。

至於蓬佩奧突然「台灣不是中國的一部份」可能有兩個目的，一是趁卸任前的70天先把國政走向設定好，以框住拜登政府，雖然這作用其實並不大；二是先把「未來的路」鋪好，例如蓬佩奧可能也想在2024年參選總統。

(中時新聞網)