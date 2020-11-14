中國駐英國大使館微信公眾號14日發布，劉曉明大使13日會見英國外交發展部常務次官巴頓，堅決駁回英方近日就中國全國人大常委會關於香港特區立法會議員資格決定的多次無端指責，並就英方錯誤言行，闡明中方嚴正立場。對英方公然干涉香港事務和中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。

劉曉明指出，英國法律明確規定，英議會上下兩院議員在就職前均須宣誓效忠王室，議員不經宣誓程序不能就職。郭榮鏗等香港個別立法會議員違背誓言、不守規則、藐視法律，破壞立法會運作，干擾香港政治體制和管治正常運行，甚至拒絕承認國家對香港行使主權，乞求外國制裁香港，與「一國兩制」和《基本法》為敵，依法宣布其喪失議員資格是完全正當的，也是非常必要的。

劉曉明認為，香港立法會15名反對派議員以此為藉口「鬧辭」，是赤裸裸的「政治攬炒」，受到香港市民反對和唾棄，他們的圖謀絕不會得逞。

劉曉明強調，英方固守意識形態偏見，大搞雙重標準，一再藉《中英聯合聲明》無端指責中方未履行國際義務，完全是顛倒黑白、混淆是非。今年是聯合國成立75周年，75年前中國是第一個簽署《聯合國憲章》的國家。中國作為負責任大國，加入了幾乎所有政府間組織，始終履行應盡的國際義務。恰恰是英方未履行國際義務，違反了《聯合國憲章》關於各國主權平等、互不干涉內政的原則，違反了包括《中英建交公報》在內的中英一系列重要文件確定的國際關係基本準則，一再插手香港事務，干涉中國內政。

劉曉明稱，還需要特別指出的是，《中英聯合聲明》的核心要義是確定中國收回香港。香港回歸後，《中英聯合聲明》與英國有關的權利和義務均已履行完畢。《中英聯合聲明》共1137個字、8個條款，沒有任何一個字、任何一個條款賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任，英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。香港回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治原則得以貫徹，香港民眾享有前所未有的民主權利和廣泛自由，這個權利和自由是《中國憲法》和《基本法》賦予的，而非《中英聯合聲明》。

劉曉明最後指出，涉港問題事關中國核心利益，中方維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移。敦促英方立即停止插手香港事務、立即停止干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠。

(中時 )