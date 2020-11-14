「109年台中市推動智慧機械及航太產業升級計畫」宣導說明會，昨日在工研院智慧製造技術驗證場域登場，吸引近百位廠商代表到場參與，人數超越歷年說明會；經發局表示，此次說明會除了計畫申請說明外，同時也安排智慧製造技術驗證場域參訪，讓參與廠商對智慧製造能有更深入了解，增加廠商投入智慧製造的信心。

經發局指出，大肚山黃金60公里縱谷，是台灣最重要的機械產業聚落，就業人口超過30萬人，年產值9千億元，經濟部「智慧機械產業推動方案」規劃台中作為「全球智慧機械之都」，市府積極推動台中產業邁入智慧製造，協助台中精密機械產業升級為智慧機械。

106年台中市正式推動智慧機械及航太產業升級計畫，補助機械及航太業者智慧升級研發費用，106至108年45案獲得計畫補助，增加產值16.25億元，促成研發投入2.54億元、成本降低6,958萬元，深受台中產業界支持；109年度經費2,030萬元，11月5日開始受理申請至11月26日止，預計將協助10家廠商智慧升級，強化智慧化機械設備與關鍵零組件整合，提升產業價值。

經發局表示，今年度補助申請資格限定為機械及航太製造或智慧機械研發項目相關中小企業，加分項目特別新增參與口罩國家隊廠商及具有航空品質管理系統AS9100系列認證等項目，鼓勵優秀廠商踴躍參加。

經發局提醒，今年計畫受理申請至11月26日下午5時止，補件截止日為11月30日下午5時，如有任何諮詢服務需求與意見，歡迎電洽專案辦公室財團法人中衛發展中心，洽詢電話：04-2358-9940。

(中時 )