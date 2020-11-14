僑光科技大學餐飲管理系送給相關單位做愛心以防浪費資源，透過市議員楊正中牽線。（市議員楊正中服務處提供／陳世宗台中傳真）

社會局社會救助科陳科長（左1）台中市街友關懷協會何志成理事長（左2）僑光科大餐飲管理系系主任王昭雄（左3）社會局彭懷真局長（左4）楊正中議員（左5）僑光科大餐飲管理系系辦主任陳小倩（左6）餐管系熱心同學們。（市議員楊正中服務處提供／陳世宗台中傳真）

愛心不落後、資源不浪費！13日晚間台中市議員楊正中與僑光科大餐飲系師生、台中市政府社會局長彭懷真等，一同將當天剛出爐的新鮮麵包，送給台中市街友關懷協會。楊正中說，雖然傍晚陰雨綿綿、天氣涼涼的，但因為大家一起做愛心，心裡也覺得暖暖的。

僑光科技大學餐飲管理系，因近日期中考試進行烘焙檢定測驗，期間產出大量麵包，但麵包的去留，令系上老師及學生很是頭疼；系辦主任陳小倩與系主任王昭雄提議，可以送給相關單位做愛心以防浪費資源，透過市議員楊正中牽線。

楊正中獲悉系上的老師及學生有這樣的想法，認為極具正向教育意義，聯繫社會局長彭懷真，詢問目前哪些社福機構有需求；彭懷真局長樂見學校與議員的愛心，力邀老師、學生與議員到現場訪視「台中市街友關懷協會」，一起送麵包、做愛心。

彭懷真說，過去他因研究緣故做了7年方案，結識協會理事長何志成，體悟到每個人的人生總有起起伏伏；「街友」就是他們在街上很重要的朋友，因此希望大家都有更好的未來。何志成指出，見到大家帶著愛心麵包過來，在場的好朋友們都感到快樂，他內心很是感激。

僑光科大主任王昭雄與陳小倩系辦主任說，感謝社會局、楊正中議員以及台中市街友關懷協會，給予系上這個特別的機會，讓他們可以帶著學生一起走入社會、服務大家，同學求學過程中也留下了深刻印象。

楊正中強調，他很少有機會能夠到訪社福機構，如今因僑光師生的提議，讓他第一次到訪街友關懷協會，對他而言也別具意義。

(中時 )