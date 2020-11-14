最近陷入交易謠言的火箭明星後衛「忍者龜」韋斯布魯克，其中一個最誇張的交易傳言，就是傳出快艇曾跟火箭提出一筆交易案，打算用保羅喬治，去跟火箭換回韋斯布魯克、柯文頓與2023年首輪籤，卻被火箭認為這筆交易太瘋狂而回絕。

畢竟這筆交易案牽涉層面很廣，火箭不僅自認相當吃虧，更擔憂保羅喬治來到火箭之後，能否跟「大鬍子」哈登和平共處，卻也代表快艇高層早就對於喬治失去信心，畢竟喬治上季表現太不穩定，尤其是在季後賽關鍵時刻經常呈現消失狀態。

還跟火箭有著3年1.326億美元合約的韋斯布魯克，儘管公開否認自己跟哈登之間不和謠言，卻沒否定自己打算跟火箭高層提出交易申請的傳聞，似乎就跟先前傳出他和哈登都對火箭未來感到憂心說法不謀而合，也證明他不想待火箭了。

目前除了感覺火箭早已放棄繼續爭冠，韋斯布魯克被爆想要出走的另一主因，就是他不想再替火箭老闆費斯蒂塔打球，畢竟費斯蒂塔經營球隊太過自我，也相當霸道專制，前總教練丹托尼與前總管莫瑞的自行請辭，就已經提前說明這些了。

(中時 )