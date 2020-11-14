美國總統川普輸掉總統大選後，宣布開除國防部長艾斯培，引發外界猜測他在卸任前可能利用最後2個多月時間，對大陸上表現出「最後的瘋狂」，南海與台海對立情勢是否將日趨緊繃，成為關注焦點。對此，前國防大學戰爭學院教官柯畊宇則說，美軍不敢在南海開戰。

柯畊宇接受《中評社》訪問時提到，針對被點名可能出任拜登內閣防長的佛洛諾伊（Michele Flournoy）的說法，他則是認為美軍不敢在南海開戰，萬一開戰勢必死傷慘重且退出亞洲勢力，美國會賭這麼大嗎？「但是美中一旦開戰，沖繩的嘉手納空軍基地、橫濱佐世保、菲律賓蘇比克灣等這些地方一定會被解放軍席捲，況且中國大陸只需重創美軍航母戰鬥群，美國在亞洲就沒戲唱了。」

另外，柯畊宇直言，拜登上台後將會有3件事情優先處理，分別是第一，一定會重新鞏固盟國關係；第二，會改變策略重回多邊關係；第三，會妥善處理中國大陸議題。

至於，自從CNN等各大媒體5日稱美國總統川普敗選後，他13日首度在白宮玫瑰花園公開發表談話，雖然仍不認輸，但他說出「我不會——這政府不會封城。希望未來不管發生甚麼事—誰知道會是哪個政府？我想時間會決定——但我能告訴你們，這個政府不會封城。」短短幾句話似乎已鬆口暗示，政府可能交替。

(中時新聞網)