一碗碗粿看顏清標為人，流氓牧師稱他吃軟不吃硬。（中時新聞網）

雲林父女賣誠信碗粿，受到前立委顏清標義助採購，兩者的良心之舉在社會傳為美談。顏清標在臉書上透露，今邀請這對父女到台中沙鹿，銷售誠心碗粿和蔔葡糕，一起用美食做公益。

顏清標今發文表示，老闆林爸爸及林媽媽用心的真材實料碗粿（陳媽媽懷舊碗粿），讓許多老饕都讚不絕口，當下他吃到第一口碗粿，就知道這個傳統老口味，絕對品質保證！

顏清標說，以前爸爸常常跟他說：「吃人一口，還人一斗」這個道理，我們以後長大能幫助別人的時候，一定要盡量幫助別人！他提到，自己答應林爸爸跟林媽媽，因手工碗粿製作有限，下回會再過來品嚐好吃美味的碗粿。

顏清標表示，他要邀請大家一起吃美食做公益，今天下午2點在顏寬恒及顏莉敏的聯合服務處門口，邀請傳統古早味的陳媽媽懷舊碗粿餐車，來到台中沙鹿現場製作販售，歡迎大家一起來做公益及享用好吃美味的碗粿，當天他會親自贈送50條菜頭粿分享。他還特別提醒，因為陳媽媽碗粿是手工，數量有限，晚來就要等下一波了。

(中時新聞網)