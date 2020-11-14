「金門縣身心障礙協進會」（協進會）理事長黃鉦峰，遭協進會女員工小花（化名）控訴，要求她在協進會舉辦的運動會以「偽造假簽名」、「不實收據核銷」等手法詐領金門縣政府教育處補助經費，光單次活動就進帳逾10萬元，儼然是藉「服務身心障礙者」之名，將民脂民膏當作協進會金庫。

今年7月協進會配合金門縣教育處「運動i台灣」計畫，在金門縣舉辦為期40天、以身心障礙者為主角的運動會，活動舉辦主旨是為了「鼓勵民眾養成運動習慣」、「深根運動文化」，但活動卻在理事長黃鉦峰（黃男）操弄下蒙上一層灰，原本運動會的美意全失，反而成了斂財管道。

「他（黃男）就叫實習生妹妹，拿了2張不同金額、數量的便當收據，就要我做核銷資料，這樣根本不對！」當時黃男告訴小花，1張拿來做協進會記帳的「內帳」；另1張則用來提供教育處核銷的「外帳」，但是2張收據金額、數量根本不同，這讓剛進協進會工作才1個多月的小花相當不解。

本刊調查，協進會在運動會中舉辦的「乒乓球」、「地板滾球」共2天的活動中，便當費用59020元、場地費用8000元、紅布條1200元，總共活動所花的費用才不過68220元，但實際上協進會卻請領了18萬元補助。

「他（黃男）很多請補助的項目都是假的，在計劃書中，黃男和協進會林姓總幹事還分別擔任陪練員、工作人員，實際上他們根本沒到場。」小花透露，其實黃男與林姓總幹事各自有正職工作，理事長當天在酒廠上班，總幹事則在營造公司工作，活動當天根本沒有到場，但卻分別請領32000元、16000元費用。

小花拿出2張同日但截然不同的核銷資料控訴，單日的實際便當費用（上圖）與向金門縣教育處核銷費用（下圖）不符。（圖／讀者提供）

「我只希望此事可以讓政府重視，不然協會都這樣亂請款，納稅錢都被濫用。」小花說，政府為了追求公平正義，在照顧弱勢者政策上不遺於力，但卻成不肖人士斂財法門，只盼政府能積極監控、有效遏阻，別再讓全民成冤大頭。

對於諸多指控，黃鉦峰澄清，「便當收據與核銷收據金額不同」一事，是向教育處申請的便當費用中包含工作人員便當在內，所以並不會在名冊上；至於「運動會當天沒有出席，卻請領陪練員、工作人員補貼」爭議，黃鉦峰坦承當天只是去吃便當，但他強調，是因為工作人員離職，而自己確實也有到場。

金門縣政府教育處副處長黃雅芬表示，協進會提供的資料確實有收據數量、金額不對情形，目前正在調查中，黃雅芬強調，教育處一定會依法行政，針對審核資料嚴格檢視，但她也說，「資料有誤是協辦單位的問題，目前已經退回去了，整個案件還在審核當中。」

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(中時新聞網)