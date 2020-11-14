金門縣身心障礙者協進會（協進會）理事長黃鉦峰，遭前女員工小花（化名）控訴，不但以假收據向金門縣教育處詐領18萬元補助經費，甚至還多次指使旗下員工「偽造離職員工簽章」、「向各單位要禮品」，甚至將愛心發票中獎獎金供協進會幹部吃喝玩樂。

本刊調查，黃鉦峰（黃男）今年約45歲，從2016年起擔任「金門縣身心障礙者協進會」理事長一職，還曾在前年榮獲敬老楷模，目前在金門1間酒廠上班，協進會主要服務的項目為「身心障礙者居家訪視關懷」、「就業輔導與轉介」以及「政令宣導等」。

今年7月，協進會配合金門縣政府教育處舉辦為期40天的運動會，但協進會理事長黃鉦峰卻指使小花作假帳，用不實的單據向教育處申請18萬元補助經費。

「他（黃男）還要我偽造離職員工的簽名，就是為了多請費用。」本刊調查，在舉辦運動會期間，黃男拿了3個離職員工的名字，要小花在簽到簿上偽造簽名，目的就是將每個工作人員便當費領好領滿。

黃男誇張行徑不只這一樁，小花透露，金門縣各地便利商店、商場前，有許多協進會的愛心發票箱，發票經過回收、進到協進會後，再由志工媽媽兌獎，但小花卻從其他同事口中得知，中獎獎金不是供協進會運作，竟是成為幹部吃喝玩樂的「娛樂費」，「我也是到協會上班後，才知道大家捐贈發票，中獎所得是理事長揪吃大餐的基金。」小花表示。

「我因為受不了內心不安，不想做假帳、同流合汙，所以選擇離職。」然而小花離開協會後，始終覺得應該讓黃男為所作所為付出代價，所以她到新北市地方法院告發黃男，只盼司法能夠盡快介入調查，別讓人民的辛苦賺來的納稅錢，成為協進會的金庫。

對於小花指控，黃鉦峰澄清，「收據與核銷收據金額不同」一事，他強調是要向教育處申請的便當費用中包含工作人員便當在內，所以並不會在名冊上。針對要小花「頂替簽名，領湊足人數領便當費」，黃男反駁，「當初這些員工都有來。」並強調小花是8月到職，並不了解實情。

愛心發票箱的中獎獎金，卻成了協進會成員吃喝玩樂的費用。（圖／讀者提供）

至於「拿發票箱的中獎獎金當基金，供協會成員吃大餐」，黃男則喊冤，「他們又不愛吃便當，所以才到外面吃。」同時黃男強調，事後都要求幹部1人捐1000元不等金額到基金中，並非將善款用來吃喝玩樂。

金門縣政府教育處副處長黃雅芬表示，協進會提供的資料確實有收據數量、金額不對的情形，目前正在調查中，黃雅芬強調，教育處一定會依法行政，針對審核資料嚴格檢視，但她也說，「資料有誤是協辦單位的問題，目前已經退回去了。整個案件還在審核當中。」

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(中時新聞網)