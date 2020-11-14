自2008年起，我國通過「身心障礙者權力公約」，許多福利保障政策相繼上路，但卻有許多「社福黃牛」藉由「作假帳」、「冒領補助」、「假冒身心障礙」等方式詐領費用，除了讓民眾當冤大頭外，也排擠了真正需要幫助的身障者補助資源。

2014年4月，大批檢警湧入位於台南市的私立龍崎教養院，將莊姓院長在內共13名嫌疑人帶回偵訊，因為他們涉嫌用人頭，6年來向衛生福利部詐領200萬元補助款，偵訊期間，莊姓院長、行政組林姓組長、呂姓副組長坦承犯行，最後檢方將3人依《詐欺取財罪》以及《業務上登載不實文書罪》等諭令3人分別以8萬、5萬元交保。

2004年10月，以李緯騰、林旻清為首的詐欺集團，勾結軍醫朱逸民、竹山秀傳醫院醫師廖倚林、後勤官劉基祥，由符合身心障礙者標準的劉基祥當「人頭槍手」，以每本收取民眾3萬到5萬元不等的金額，頂替他們受檢，1年來共冒領了128本殘障手冊，導致政府殘障補助損失近5億多元。

根據監察院統計，我國社會福利總預算支出，從2008年的1413億元，逐步攀升到去年4947億元，遠高於其他項目預算。（圖／翻攝畫面）

隨著通過「身心障礙者公約」，我國看似往「實現公平正義」目標又往前邁進了一大步，但是「冒領津貼」、「機構詐補助費」、「裝病詐津貼」等社會案件仍層出不窮。

根據監察院統計，我國社會福利總預算支出，從2008年的1413億元，逐步攀升到去年4947億元，若不有效遏止，恐讓「社福黃牛」賺飽荷包，但迫切需要資源的身障者們卻仍深陷水火。

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(中時新聞網)