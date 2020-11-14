國民黨面臨黨內路線分歧與接班梯隊後繼無人狀況，曾任立法委員、桃園市黨部主委的敏盛醫療體系總裁楊敏盛表示，新北市前市長朱立倫被網友封為「台灣版拜登」，朱最大的優勢就是比拜登年輕，他是國民黨目前唯一希望，所以他必須更積極爭取表現；前總統馬英九與前副總統吳敦義兩人都「過氣」了，除非都沒有年輕人才能由他們這些老一輩的出來。

楊敏盛接受香港媒體《中評社》專訪表示，朱立倫本來就計畫在2020年往上爬，但遇到韓國瑜這個「亂流」，把朱的目標給打亂了。朱政治資歷完整，除了民意代表更擔任過國民黨黨主席、行政院副院長，身為親美派卻也在2015年與中共中央總書記習近平有過「朱習會」，能同時和美國及大陸保持友好關係，因此國民黨的希望還是在朱立倫身上；唯一可以領導國民黨再出發、重返執政的，恐怕也只剩下他了。

楊敏盛呼籲，朱立倫必須表現得更加積極，是否參選2021國民黨黨主席為2024總統提前做準備，也必須趕快思考清楚。如果打算接任黨主席，那就要去跟現任黨主席江啟臣好好談，談談看到底誰出來對黨對國較有利？至於馬英九與吳敦義等人，顯然都「過氣」了，除非都沒有年輕人出來，這些老一輩的才能出來。

不僅如此，楊敏盛更直言，網路上有人封朱立倫是「台灣版拜登」，朱相較拜登最強的地方就是「年輕」；面對美國總統大選拜登勝出的態勢，朱更要好好把握並認真思考自己的下一步。

(中時新聞網)