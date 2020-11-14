溫男拿槍型打火機嚇壞國中生。（曹婷婷攝）

26歲溫姓男子昨晚在台南火車站附近，因不滿前面買雞蛋糕的3位國中生「背後不長眼」，大力拍陳姓男國中生肩膀，陳同學雖馬上跟溫男道歉，但溫男卻從背包掏出「一把槍」做勢上膛，3名國中生當場跑到距火車站較近的五分局北門派出所報案，警方隨後追查到溫男，發現他拿的是槍型打火機，雖非真槍，但已達恐嚇犯意，警方訊後將他依恐嚇罪嫌函送。

警方指出，家長與孩子做完筆錄後，警循線找到溫男，溫男看到警方一度抓著辣椒水應門，懷孕的妻子擔心溫男惹事，在一旁勸他冷靜，溫男向警方供稱，自己是到車站接孕妻回家，因國中生差點撞到妻子，才會拿出「打火機」嚇嚇他們，只是「惡作劇」。

這起事件發生在昨晚9點多，陳姓國中生與另2位朋友補習班下課後準備搭火車回家，因為有人想吃雞蛋糕，3人一起在雞蛋糕攤前等待，未料，溫男大力拍了陳姓男國中生的肩膀，問陳是不是「背後沒長眼」，陳同學雖不知道發生什麼事，但仍馬上跟溫男道歉，未料下一秒，溫男竟從背包掏出「一把槍」朝他們身邊衝過來，3人拔腿就跑。

3人就近跑到北門派出所告知警察叔叔始末，得知有人在大庭廣眾的火車站朝學生亮槍，且3名國中生神情驚慌，認為不是「惡作劇」，因此立刻聯絡轄區市警一分局東寧所到場，聯絡學生家長到警所作筆錄。家長得知孩子被亮槍恐嚇，直呼「太完全了吧？」也有家長質疑周邊一帶到了晚間就很暗，讓人擔心。

警方指出，溫男拿的雖然不是真槍，但已到達恐嚇犯意，溫嫌今天凌晨3時許到市警一分局製作筆錄，被依恐嚇罪嫌函送。

(中時 )