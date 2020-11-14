周星馳電影《鹿鼎記》中出現「有間客棧」，現在在大陸企業界也出現奇葩取名潮，大陸影視業者沈騰日前註冊「海口那可是家大影視文化有限公司」引發熱議後，自9月至今全國已有近50家企業用「那可是家大」來取名，而且並非集團關係企業，各行各業都有，但法界人士警告，企業取名有法律規定，太隨便還是可能被駁回​​​。

海口那可是家大影視文化公司資本額300萬人民幣，業務範圍是商業演出錄製、電視劇製作、電影發行等，但公司規模或業務範圍遠不如名稱受矚目。網民回應：「『那個公司叫啥名？』『海口那可是家大影視文化有限公司』『我問你叫啥名！』『我不都告訴你了嗎』」、「誰能幫我斷斷句，這個公司名可咋讀呢？」也有人笑稱，為以為出現「那可是家大」企業集團。

沈騰解釋，他當初起名的想法來自於日常對話裡常出現的「哪家公司大？」「那可是家大公司」，也曾擔心含意無法被理解，受到歡迎很意外。

根據中小企業查詢App「天眼查」，在海口那可是家大影視文化登上熱搜後，各地出現了諸如那可是家大(煙台)貿易、山東那可是家大電商服務、湖南那可是家大教育科技、遼寧那可是家大財稅等公司。

法界人士指出，依據大陸《企業名稱登記管理規定》第7條，企業名稱應該由字號、行業或經營特點、組織形式依次組成，另應冠以或包含公司所在地行政區劃名稱，另外實務上不得含有有損國家與公共利益、對公眾造成欺騙或誤解、外國地名、國際組織名、政黨名、機關名等。

各種「那可是家大」公司並未觸犯規定，但不少挑戰極限者就無法註冊，例如北京工商局就有不少拒絕違反公序良俗、涉及宗教的公司名稱註冊，曾有人申請北京去你X網路科技有限公司、北京觀音送子堂優孕優生醫學研究有限公司都被打回票。

(中時新聞網)