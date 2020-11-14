行政院發言人丁怡銘指台北市牛肉麵冠軍用萊牛，隨後道歉澄清，但仍引發一連串的風波，一名網友忍不住好奇詢問，那家牛肉麵跟一般的牛肉麵有何不同？雙北最好吃得牛肉麵是哪家？引發網友討論，其中劉山東與老地方這2家店狂被點名。

網友在PTT上分享，假日偶爾會和女友去西門町的牛肉麵街吃麵，其中有一家叫做建宏的牛肉麵很有名，但他自己則是偏愛吃隔壁的老劉，因為覺得那裡的肉多實在、湯也很好喝，整體吃完很有飽足感，若是平常則是習慣吃玖伍牛肉麵。

原PO也說，近日有家牛肉麵店獲得台北牛肉麵節的冠軍，卻被黑用萊牛，讓他忍不住好奇發問，那家牛肉麵好吃嗎？跟一般牛肉麵有啥不同？是雙北最好吃的牛肉麵嗎？

許多網友看完熱烈討論，其中「劉山東牛肉麵」和「老地方」被點名最多次，「新北中興橋旁老地方牛肉麵，沒有之一」、「劉山東 / 城中市場牛肉拉麵大王」、「我以前很喜歡先吃劉山東再走去吃老牌，麵由軟至勁 、味由輕至重 ，兩間店有天成的層次感」、「三重中興橋下的老地方牛肉麵」。

此外，也有許多網友分享口袋名單，「台北市濟南路的濟南牛肉麵」、「唯一支持天母四方居」、「南門市場合歡刀削麵賣的番茄牛肉麵就很不錯了，而且價錢低於一百五，肉很大塊」、「新莊復興路丁骨牛肉麵」、「信義國中旁邊的建忠牛肉麵」。

(中時新聞網)