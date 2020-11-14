還記得當年潘迎紫演出武俠劇《靈山神箭》時，劇中其中一個角色「靈芝草人」，台詞永遠都只有一句「哎呀呀」，加上可愛的模樣，當時可說是相當火紅，至今仍讓人印象深刻，而飾演該角色的凱凱，如今也已經38歲了，更首度公開淡出螢光幕30多年來的近況。

凱凱2歲時在戲劇《靈山神箭》飾演「靈芝草人」，初次嶄露頭角的他就迅速走紅，接下來更拍過《媽媽吉利小叮噹》、《新白娘子傳奇》，此外拍攝的奶粉廣告一句台詞「像大樹一樣高」，至今仍讓人印象深刻，根據《ETtoday新聞雲》報導，凱凱透露出社會後做過各式各樣工作，包括超商店員、早餐店店員、停車計費員及電視台客服等，而目前則是經營電商。

至於凱凱會選擇經營電商，主要是雙親已經年邁，剛好能在家照顧兩老生活起居，雖然有拍戲邀約，但由於母親患有阿茲海默症及帕金森氏症，擔憂緊急狀況時看護不知如何處理，因此才將工作都推掉。

提到目前經營的電商事業規模，他謙虛表示只是小賣試水溫，也透露與朋友正在籌劃YouTube頻道，相信很快就會跟粉絲朋友碰面。

(中時新聞網)