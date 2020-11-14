曾在金庸劇《天龍八部》飾演喬峰一角的香港男星黃日華半年前歷經喪妻之痛，與他交往、結婚約40年的太太梁潔華今年5月病逝。最近黃日華受訪，坦言妻子走了之後，自己也有過想不開的念頭，曾躲在廁所，每天抽一包菸等死，但他想起老婆過世前拜託他要照顧岳母和女兒，才讓他打起精神。

58歲黃日華32年前和交往多年的梁潔華結婚，7年前梁潔華被確診罹患急性骨髓性白血病，醫生先前診斷她可能只能活1、2年，梁潔華卻撐了3年，最後辭世時體重只剩8、90磅，約36到40公斤，梁日華後來透露，妻子遺容安詳安詳，含笑而去，唯獨只擔心他和女兒及家人，臨終前囑咐女兒黃芷晴要好好照顧爸爸。

據《東網》報導，半年過去，黃日華逐漸走出陰霾，偶而會和好友到球場踢球，轉移注意力，又為了遵守和妻子的承諾「好好照顧女兒跟岳母」，所以因疫情，黃日華幾乎口罩不離身，直言：「小心點好，戴口罩可以讓自己呼吸更用力，訓練心肺功能，讓自己更強壯。」

黃日華也坦言，太太剛過世那段期間，自己一個人在家中很難忍受孤獨，曾關在家裡一周，悶在洗手間，每天抽菸，讓朋友很擔心，黃日華說：「我終於明白別人說伴侶走了會自殺，因為自己那刻真像在等死，但後來我想岳母怎麼辦？女兒怎麼辦？」最終才打起精神，媒體問他是否會考慮再婚？他說目前還在創傷適應期，暫時沒想那麼多，順其自然。

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