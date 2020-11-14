國1三義段火燒車 消防全力撲滅幸無人傷 10:452020/11/14 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號三義段發生汽車火警。（消防局提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號三義段發生汽車火警。（消防局提供／何冠嫻苗栗傳真） 三義鄉國道1號北上148公里處14日上午9點40分發生汽車火警，苗栗縣消防局獲報派遣三義人車前往，現場為自小客起火，無人受困，由消防人員全力灌救。 (中時 ) #消防 #三義 #消防局 #派遣 #縣消防局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台非混血兒觀光夜市內當車手 被逮哭嘆「我只分1趴」 11:232020/11/14 社會 保護防疫救護第一線 消防署受贈防疫過濾器 15:302020/11/13 社會 社頭國中縣長盃奪4金3銅 小小勇將獲師爺市長肯定 17:492020/11/13 寶島 花蓮大清水隧道轎車與遊覽車事故 2男1女受傷送醫 15:252020/11/13 社會 最讚亮點自行車路線 今高雄領騎 04:102020/11/14 運動天地 海洋志工遊艇火燒船事件 揪出幕後藏鏡人聲押獲准 11:502020/11/14 社會 苗縣第2期稻作陸續收割 環保局加強推廣稻草分解菌 16:202020/11/13 寶島 北市搶國旅團客 住1晚補助1000元 04:102020/11/14 地方新聞 羅文裕共舞彭佳慧8小時 肢體障礙自嘲「拉拉鍊」 15:102020/11/13 娛樂 大清水隧道車禍 蘇花雙向回堵 04:102020/11/14 地方新聞 社會熱門新聞 北捷驚見馬尾妹「蛇纏脖」 還對一旁婦吐信 - 社會 不信酒店女友「不賣身」一測破功 兄弟暈船私約慘被電 - 社會 超跑低價無人標？名車1元起標乏人問津 流標原因曝光 - 社會 女大生肉償房租每月16次 被房東耍著玩跳過週末原因曝光 - 社會 台大3天2輕生 倖存者曝「踏著屍體上來」殘酷真相 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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