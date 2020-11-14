國道1號三義段發生汽車火警。（消防局提供／何冠嫻苗栗傳真）

三義鄉國道1號北上148公里處14日上午9點40分發生汽車火警，苗栗縣消防局獲報派遣三義人車前往，現場為自小客起火，無人受困，由消防人員全力灌救。

(中時 )