行政院發言人丁怡銘指控「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛，店家出示未檢出萊劑自清，為了弭平失言風波與波及店家，丁怡銘第一時間向店家致歉，行政院長蘇貞昌昨再帶丁怡銘登門二度道歉，藍營則要求丁怡銘下台負責。前總統馬英九今天重申「丁怡銘應該道歉」，還說「可能道歉還不夠，發言人這樣講話非常不應該」。

台北牛肉麵節於2005年、前總統馬英九任台北市長時開始舉辦，接棒的前市長郝龍斌擴大舉辦，台北市長柯文哲上任後便取消這個活動，2018年起，改由台北市牛肉麵交流發展協會主辦，規模縮減不少。

馬英九上午赴台北市立永春高中，參加校慶運動大會，會前受訪表示，他不清楚柯文哲停辦的理由，但這個活動不旦利於牛肉麵，還對台灣整體觀光有非常高的價值，「不應該停辦」。

外界猜測，行政院長打萊牛，是要拖總統任內開放30月齡以下萊牛進口的馬英九下水，馬英九回應，他不清楚蘇貞昌的用意是什麼。

會後媒體詢問，傳出黨內有人認為九二共識是勝選方程式，馬英九說，他沒有什麼特別厲害，他只是講實話做實事，讓國民生活更好、更安全，如此而已。

(中時 )