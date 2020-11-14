中國國民黨11月10日在臉書貼出屠宰場豬隻抽蓄、躁動的影片，並指出是因瘦肉精的副作用讓豬隻飽受折磨，昨天被美國動保團體打臉，表示事前已清楚告知影片沒有直接證據顯示豬隻使用萊克多巴胺，行政院長蘇貞昌指出，被打臉還不下架，引起社會恐慌十分不該。

蘇貞昌表示，美國動保團體明白表示，國民黨放在臉書的影片是為了揭露不人道的屠宰，國民黨明知如此還移花接木，且至今仍不下架，這樣對一個政黨形象是不好的，且引起社會恐慌、人民不安更是不該。

(中時 )