國民黨放萊豬抽蓄影片遭美動保團體打臉 蘇貞昌：至今不下架很不該 10:462020/11/14 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌14日南下嘉義參加學校午餐全面採用國產食材宣示儀式。（張亦惠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國國民黨11月10日在臉書貼出屠宰場豬隻抽蓄、躁動的影片，並指出是因瘦肉精的副作用讓豬隻飽受折磨，昨天被美國動保團體打臉，表示事前已清楚告知影片沒有直接證據顯示豬隻使用萊克多巴胺，行政院長蘇貞昌指出，被打臉還不下架，引起社會恐慌十分不該。 蘇貞昌表示，美國動保團體明白表示，國民黨放在臉書的影片是為了揭露不人道的屠宰，國民黨明知如此還移花接木，且至今仍不下架，這樣對一個政黨形象是不好的，且引起社會恐慌、人民不安更是不該。 (中時 ) #影片 #國民黨 #打臉 #蘇貞昌 #萊克多巴胺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 消保會反萊豬上街頭 與警爆衝突 04:102020/11/14 政治要聞 美動保團體指豬隻顫抖影片與瘦肉精無關 國民黨引路透社報導駁斥 13:232020/11/13 政治 打臉陰謀論 國土安全部2主管被辭職 04:102020/11/14 國際大事 蘇貞昌護航丁怡銘「知過能改」 柯文哲：為什麼會放過他 11:382020/11/14 政治 指丁怡銘道歉還不夠 馬英九：發言人這樣講話非常不應該 10:442020/11/14 政治 美動保團體稱：曾告知國民黨 抽搐豬隻影片與瘦肉精無關 11:342020/11/13 政治 民進黨：動物展望打臉 國民黨還要狡辯嗎？下架並道歉 12:282020/11/13 政治 指高市牴觸母法 藍委拿蘇揆發言打臉阿中 04:092020/11/13 政治要聞 綠批萊豬抽蓄影片造假 鄭照新：誣陷牛肉麵店的圖文才真造假 14:472020/11/13 政治 國民黨提5問 嗆農委會抖豬影片不下架 04:092020/11/13 政治要聞 政治熱門新聞 牛肉麵風波最終目的不是柯 沈富雄爆丁怡銘要拉下一大咖 - 政治 蘇貞昌領丁怡銘登門致歉吐2字 王世堅看不下去痛批：帶頭耍陰 - 政治 被問到是台灣人或中國人 最新民調出爐超意外 - 政治 2024侯友宜若不出戰 媒體人爆一猛將可能再披戰袍 - 政治 李艷秋狠酸：真不知道行政院發言人丁怡銘錯在哪？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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