One man’s mistake is another man’s claim to an NL MVP vote. Thanks Rick! Honored by the vote. 😂 https://t.co/wsqJpbHpcN — Ryan Tepera (@RTepera) November 13, 2020

小熊隊中繼投手泰普拉(Ryan Tepera)獲得2020年國聯MVP的1張選票，在堂堂MVP票選排行第18。問題是泰普拉今年的數據只有3.92自責分率，0先發0救援，還吞下1敗，他何德何能角逐MVP？

最後是投票者哈梅(Rick Hummel)出來「自首」，他是聖路易媒體的資深棒球作家，極具公信力的名人堂成員，卻投了1張「第10名選票」給泰普拉。「我知道泰普拉肯定很高興，但我絕不可能投票給他，這完全是一場意外。我本來是要投給騰納(國民隊Trea Turner)。」

哈梅解釋，在投票介面的Ryan Tepera、Trea Turner只相隔3行，他不小心按到上面的那個，也就是泰普拉。後來確認名單的時候他也沒發現，選票就這樣寄送出去。「我投票超過40年了，大家看到可能會以為我瘋了。」

泰普拉推文感謝哈梅：「一個人的錯誤變成另一個人的國聯MVP選票。謝謝啦，我很榮幸。」至於被跑票的游擊手騰納，本季繳出0.335打擊率，並且是國聯安打王，他在國聯MVP票選第7名。進榜者的最低排名是5人並列第18名，其中包括國聯新人王戴文威廉斯(Devin Williams)，這也成為泰普拉生涯最「光榮」的紀錄。

(中時新聞網)