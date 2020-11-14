資深媒體人岑永康、蔡詩萍以及老爺酒店執行長沈方正，三個橫跨4到6字頭三個世代的大叔都愛喝威士忌，他們因酒結緣，每個月都要舉行「威士忌兄弟會」。為了能永不間斷的品嚐美酒，三名大叔認真健身，還參加了共226公里的鐵人三項接力挑戰賽！岑永康第一棒負責游泳，竟在眾多參賽者中拿下57名的優秀成績，但他其實中途身體一度出現狀況，浪費了寶貴的2分鐘。岑永康說：「如果珮珊在岸邊的話，我還可以再快1分鐘！」真的是閃爆眾人啊！

左圖左起岑永康、蔡詩萍，右圖為沈方正。（合成圖／岑永康提供）

岑永康今年46歲，沈方正56歲，年紀最長的蔡詩萍則是62歲。蔡詩萍跑過10多個全馬，沈方正以前是橄欖球選手，而且還是台灣少見的橄欖裁判，至於岑永康不僅是大學游泳校隊，也是救生員；他去前參加過113公里接力，今年首度挑戰226公里，打頭棒負責3.8公里的游泳。不過因為三個人都忙，所以完全沒有合在一起練習，岑永康私下也只游了10多次而已，「我們都各自練習，所以有點剉。」

岑永康今（14日）一早摸黑起床，看到大部份選手都穿著防寒衣，自己卻只穿泳褲，就決定要低調些，一聽到主持人介紹起知名選手就感覺不妙，立馬戴上蛙鏡，「沒想到女主持人眼睛超利，還是找到我！」岑永康只好簡單說句：「大家加油！」

（圖／岑永康提供）

剛下水時水溫很低，但岑永康看到水中的魚實在太興奮，竟因為追魚而衝太快，導致一抵達200公尺的棧板時，整個人就動不了了！蔡詩萍、沈方正昨晚還開完笑說：「要是岑永康第一棒游不完，那我們不用比，就輕鬆了。」讓岑永康覺得這比自己完賽的壓力還大！他停在棧板調整呼吸2分鐘後，才繼續向目標游去。

（圖／岑永康提供）

接下來岑永康越游越順，不停超越剛剛趁他休息時超前的選手，「有種望我興嘆的感覺，很爽！」最後他以1小時25分04秒得成績勇奪第57名，和平時練習的成績差不多，但如果扣除調整呼吸的2分鐘，那成績將會更加驚人！不過其實岑永康除了這2分鐘，還能再加速1分鐘，可惜他的愛妻張珮珊剛好不在國內，他說：「如果珮珊在岸邊的話，我還可以再快1分鐘！」真不愧是超閃銀色夫妻檔，相隔千里也要天天放閃！

（圖／岑永康提供）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)