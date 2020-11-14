2020道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index, DJSI)評比結果今(日出爐，遠傳在經濟、環境及社會三個面向均表現優異，連續第二度入選最高等級「道瓊永續世界指數(DJSI World)」成分股，連續第五年名列「道瓊永續新興市場指數」成分股。今年遠傳在DJSI的24個評選項目中，其中6項獲得滿分，包括客戶關係管理、網路可靠度、環境報導、社會報導、職業健康與安全及利害關係人議合，再次證明遠傳在永續經營的績效表現卓越，贏得國際肯定。

遠傳總經理井琪表示：遠傳受邀參與評鑑，每年也藉此檢視在營運過程中永續發展目標、持續精進與國際永續趨勢接軌，今年第二度進入DJSI世界指數成分股，對遠傳在推動永續發展是很大的鼓勵及肯定。遠傳將會持續深化5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)與雲端技術力，落實5G垂直應用，期許以新經濟帶動營運成長，同時，也將結合這些核心技術，攜手供應商、員工、客戶等合作夥伴，積極落實企業永續責任。

遠傳以「大人物」核心技術，運用在智慧停車、智慧電表、環境監測、智慧儀表板、智慧健康照護、車聯網等智慧便民等多項創新應用；並攜手桃園市政府啟動「換裝智能路燈專案」，打造桃園市領先全球成為第一座全面採用智能路燈的城市；在服務業界首創推出「永續門市」專案，鼓勵門市同仁對於鄰里社區創新關懷、環保永續、節能減碳。此外，啟動國內第一個5G遠距診療計畫，實現醫療遠距行動化，透過科技解決醫療差異，突破城鄉隔閡，實踐醫療「零偏鄉」願景。

為掌握氣候變遷的風險與機會，遠傳加入GSMA協會氣候變遷倡議，攜手國際行動通信領導業者，共同致力降低全球氣候變遷影響；為亞洲第三家獲「科學基礎減碳目標倡議(SBTi)」，認證電信企業；為擴大企業永續影響力，遠傳領先業界號召供應商成立「攜手永續先鋒隊」，發揮供應商的核心專長，以環境永續為出發點，幫助台灣資源匱乏的弱勢團體。在社會共融方面，近年來遠傳持續投入執行「加山計畫」，強化偏鄉基礎建設，2019年達成離島偏鄉LTE訊號96％涵蓋率。

此外, 遠傳連續多年推動「翻轉教育 讓愛遠傳」計畫，縮短城鄉孩童教育資源分配不均問題；以「寶衛地球 讓愛遠傳」專案作為環境教育發展主軸，攜手利害關係人關心環境議題；「棄兒不捨 讓愛遠傳」專案，串聯線上與線下平台為等家寶寶募款，給予穩定的照護，總計2019年CSR活動影響人次超過80萬人次。

(中時 )