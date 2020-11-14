據日本共同社報導，日本防衛省智庫「防衛研究所」13日發佈了分析大陸軍事動向的《中國安全戰略報告2021》。報告指出，中國正在太空、網路空間、電磁波等新領域加強擴大軍備的攻勢。分析稱，中國大陸推進把民間企業的尖端技術開發應用於軍事領域的「軍民融合」，與安全保障方面擔憂加深的歐美各國引發了摩擦。

這次的報告為第11期，以「新時代的中國軍事戰略」為題。得出結論稱，現狀是為了實現到本世紀中葉把人民解放軍建設成為「世界一流軍隊」的中長期目標，中國大陸領導層正在力圖加強以科學技術為核心的軍事力量。

報告指出，日本政府不僅需要加強日美同盟的威懾力和應對能力，而且為了在安保新領域確保優勢地位，還有必要充實防衛態勢。

關於太空，報告寫明「隨著人民解放軍作戰領域的擴大，重要性日益增加」。報告還批評，中國大陸不僅運用著以363顆衛星在情報層面支援陸海空軍作戰的系統，而且為了干擾其他國家利用太空，正在推進開發妨礙衛星與地面管制設施通信的電磁干擾武器。

圍繞網路攻擊，報告認為陸方將其視為在戰爭開始階段讓對方國家的指揮命令系統發生故障，實現先機制敵的手段，非常重視。

對於軍民融合，報告稱中國大陸在高科技發展戰略《中國製造2025》中，提出了尖端產業的核心基礎零部件國產化率在2020年達到40％，在2025年提升至70％的目標。報告還舉例稱2008年，中國敲定了海外人才支援項目「千人計畫」，以引進技術為目的加緊獲取人才。

(中時 )