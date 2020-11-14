近來國內「生吐司」風潮再升級，超萌可愛的貓咪造型吐司備受消費者關注，瞄準這股趨勢，家樂福也推出全新「貓咪生吐司」，11／14起全台家樂福限量開賣，每家店每天最多15條；另外，家樂福也推出全新「比利時巧克力黑糖生吐司」，只在指定分店販售，每家店每天最多10條，預料又將引發一波搶購熱潮！

家樂福表示，自從今年7月1日全台20間家樂福分店，推出世界麵包冠軍王鵬傑技術指導的「生吐司」，主打所有原料皆通過選用AA（Anti Additive）無添加驗證標章，這次更在口味、造型上有更大的突破，推出「比利時巧克力黑糖吐司」與最近萌翻烘焙界的「貓咪吐司」，無論在味道或是造型上都很有賣點，勢必點燃烘焙市場的新戰火。

家樂福說，從日本名古屋的「Neko Neko Shokupan」帶起的貓咪吐司旋風，吹到了台灣，家樂福這次推出的「貓咪生吐司」除了外型是貓咪大頭輪廓，原料方面也以日本日清製粉的高筋麵粉山茶花，加上動物性鮮奶油與天然蜂蜜，讓消費者無須飛到日本就能吃到與日本同步的最新食尚。家樂福並預告，貓咪生吐司預計會推出多款造型，還會在不同分店推出「限定款」，要消費者敬請期待。

至於巧克力黑糖口味的生吐司，家樂福則說，該款同樣使用「中種法」來製作，麵團先以低溫發酵18小時，讓吐司口感更柔嫩、Q彈、濕潤，除了延用來自日本日清製粉的高筋麵粉山茶花外，還加上濃度74％的貝可拉苦甜巧克力，而搭配的黑糖則是選用台灣在地手工熬煮，從白甘蔗種植、榨汁到熬煮，每個步驟都由職人把關。

家樂福說，「貓咪生吐司」一個售價99元，全台家樂福都有販售，每家店每天最多15條；「比利時巧克力黑糖生吐司」一個售價79元，只在全台40間指定分店販售，每家店每天最多10條，限量售完為止。

(工商 )