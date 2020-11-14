看來馬刺射手迪羅薩內心也很想看到這筆交易成真！先前謠傳湖人考慮拿出丹尼格林、庫茲馬兩名球員，去跟馬刺交易迪羅薩，聽到這筆交易傳聞後，迪羅薩似乎相當興奮自己的家鄉球隊湖人打算招募他，更提前放話，「這太瘋狂了！」

「一支剛剛奪冠的球隊想要你，光是想到這一點，你怎麼可能沒有出現某種感覺呢？」迪羅薩接受《SB Nation》訪問表示，「對我來說更是如此，因為我來自洛杉磯，我的感覺是天啊，我的家鄉球隊要我？他們才剛奪冠，然後就想要我？」

其實迪羅薩會如此清楚表態的原因很明顯，畢竟他在2018年夏天毫無預警慘遭暴龍交易到馬刺，目的就是換到「可愛」里歐納德，也讓跟暴龍總管烏傑里正式撕破臉，效力馬刺兩年期間，迪羅薩也始終打不出應有身價，自然讓他更悶。

如今隨著湖人有興趣招募他的謠言傳出，上季場均22.1分、5.6助攻與5.6籃板的迪羅薩，當然感到相當興奮，畢竟假如他真的加盟湖人，確實很有機會跟詹姆斯、安東尼戴維斯攜手帶領湖人完成衛冕，也可能拿下個人生涯第1次總冠軍。

(中時 )