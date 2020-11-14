新冠疫情 賴清德：革命尚未成功，同志仍須努力。姚志平攝

副總統賴清德今出席「2020台灣醫學周台灣聯合醫學會學術演講會」致詞時，提到台灣新冠肺炎疫情時表示，「革命尚未成功，同志仍須努力」。

賴清德今早上一進會場前媒體詢問，「行政院發言人丁怡銘需要請辭負責嗎？」賴清德只跟媒體微笑打招呼，並未回應。

此外，今天「防疫五月天」成員之一的台大副校長張上淳也出席這場活動，賴清德要大家給張一個掌聲，隨後並對台下的張說，「只是不知道張副校長唱不唱歌而已？」張上淳則連忙搖手、搖頭，台下哄堂大笑。

賴清德致詞時指出，防疫視同作戰，這場防疫之所以成功，除了身為領導的蔡英文總統超前部署非常重要，但還包括前線作戰一定要勝利、後勤補給也一定要成功，論前線作戰就是疫情指揮中心，包括衛福部長陳時中，還有出席的台大副校長張上淳，也是擔任諮詢委員會召集人，大家可以顧名思義可想而知，任何的難題，新的狀況、通通都是由我們張副校長負責，在這裡來一定要給張副校長一個掌聲。

賴清德說，他也特別希望能夠跟大家合作，共同完成以下幾個事情，第一就是，希望能運用台灣醫學會或者是台灣醫學會的雜誌的平台來教育人工智慧，不管是醫師、護理人員等，其實對人工智慧知識的需求很高；台灣醫學會能夠作為一個大智慧化醫療的平台、相信對醫界、病人及台灣社會都很好。

他說，第二是鼓勵醫界要能夠跨領域的合作，跟ICT產業、生物科技產業共同合作，讓本身的醫療加上生物科技，再加上IT產業三位能夠共同合作，創造出來的成就，一定是非常非常大。

他接著說，第三就是革命尚未成功，同志仍須努力；要繼續加油，這次疫情雖然台灣相對安全，但是看到各國，特別是美國、歐洲，尤其是印度，換句話說，COVID-19在世界各地仍如火如荼的展開，後續的發展尚不得而知，所以醫界固然辛苦，可是站在第一線，承擔起守護國人的重責大任，一定要再接再厲。

他強調，當然在醫師、護理人員、醫療人員站在第一線時，政府如衛福部、醫院裡一定要給醫療人員充分的保護，使能夠安心去照顧這些病人，相信只要團結合作，一定可以打敗COVID-19對台灣的衝擊的影響。

(中時 )