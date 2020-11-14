◎屏東聖誕節賞極光 網美搶拍照

每年吸引上萬人潮打卡拍照的「屏東聖誕節」，27日將在屏東公園熱鬧登場，今年屏東縣政府以「極光」為主題，將有著百年歷史的屏東公園打造成充滿奇幻氛圍的祕境，讓民眾在熱帶南國也能體驗到北國聖誕風情。

◎府中商圈賞魔豆 感受耶誕氛圍

歡樂耶誕城開幕，新北市為板橋府中商圈設計9座融入在地特色的藝術裝置，有創作靈感源自知名童話「傑克與魔豆」的主燈「魔豆‧魔豆」，還有利用編織線條與燈光打造的「府中之星」；市長侯友宜12日到場開箱，邀請民眾感受府中商圈愈夜愈美麗的夢幻氛圍。

◎想看琉璃光 來嘉就對了

雲海季節到來，嘉義縣山區隙頂、梅山等地都是著名賞雲海地點，近年來阿里山公路上的石棹琉璃光也吸引不少攝影愛好者上山，除石棹外，梅山太平雲梯也有機會欣賞到琉璃光，而琉璃光行程的條件相比雲海更困難，是可遇不可求的美景。

◎台中花毯節 徜徉愛麗絲仙境

年底最盛大的花卉慶典「2020台中國際花毯節」10周年大展將登場，今年以愛麗絲的花境探險為主題，打造由立體花卉裝置構成的大型迷宮。「2020~2021第12屆台中市10大伴手禮」評選自9日起，開放網路報名至11月20日，評選入圍的前百大店家，讓民眾重溫台中伴手禮的「幸福記憶」。

◎青背山雀透光影 日月潭好療癒

日月潭國家風景區管理處近期與知名藝術家范承宗合作，在伊達邵碼頭完工全新的地景藝術「青背山雀」，建材以台灣柳杉為主，結合白繩編織，環狀建列出多變的鳥巢意象，在一日晝夜變化下都別具特色，11月開放至今，吸大批遊客觀賞，直呼美麗療癒。

◎暗空旅遊 來七美島追星

地球環保升級版，澎湖國家風景區管理處出奇招，主打澎湖「星空新旅遊」，選定在全澎湖光害最低的七美島試辦，鄉親熱情響應，研議七美暗空公約，打造璀璨星空浪漫七美島。

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(中時新聞網)