對於民進黨立委陳明文、王美惠等人，擬針對國徽、黨徽相似為由，修訂《政黨法》第14條，新增政黨標章不得與國旗國徽相同或相近。國民黨表示，「先有黨徽，再有國徽」是中華民國發展、興壯的順序，民進黨如今竟想透過國會優勢，強行通過修法，「不只搶黨產，還要搶黨徽」，凸顯民進黨動用國家的力量，鬥爭在野黨不遺餘力，動員人民納稅錢清算鬥爭已成民進黨慣有的陋習。

民進黨立委陳明文、王美惠等17人，以中華民國國徽與中國國民黨黨徽相似，為避免民眾混淆，擬修訂《政黨法》第14條，新增政黨標章不得與國旗國徽相同或相似，違反者若限期未補正或補正仍不符規定，將不予備案。此案將於下周送進立法院程序委員會。

對此，國民黨指出，中國國民黨創建中華民國是歷史事實，國徽的設計則是依循黨徽而來，民進黨不應倒因為果，更不應該試圖以人數優勢，將本用以守護人民的國會殿堂轉變成民進黨的東廠。

國民黨質疑，民進黨管不好國家內政，只能掀起意識形態戰場？要求修法禁止國民黨使用黨徽就是意圖顛倒歷史存續順序，此舉不僅顛倒是非，更缺乏民主素養。

國民黨強調，全面執政的民進黨為何只敢拿在野黨開刀，而不直接提案修改國徽？民進黨立委陳明文、王美惠等17人，提出鬥爭在野黨的政黨法修法提案，就是在濫用職權操作意識形態，國民黨表達強烈譴責。

(中時 )