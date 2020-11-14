據中國政府網消息，大陸國務院總理李克強13日下午在東盟商務與投資峰會上發表視頻致辭時表示，此次東亞合作領導人系列會議期間有望簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，這將對區域經濟一體化、經濟全球化發出積極、明確信號。大陸願在互利共贏基礎上同東盟國家加強發展戰略銜接，推進共建「一帶一路」合作。

李克強表示，突如其來的新冠肺炎疫情給各國人民生命安全和身體健康帶來嚴重威脅，世界經濟正在經歷自二戰以來最嚴重的衰退。東盟作為大陸的近鄰和重要合作夥伴，雙方貿易投資在世界經濟低迷背景下逆勢增長，貿易額增長5％，大陸對東盟投資同比增長76.6％。東盟成為中國第一大貿易夥伴，雙方經濟紐帶更加緊密、產業聯繫更加密切。

李克強簡要介紹了當前中國大陸經濟形勢。他表示，大陸統籌推進疫情防控和經濟發展，及時果斷公布有效合理的宏觀經濟政策應對疫情衝擊。經過艱苦努力，中國大陸經濟前三季恢復正增長，穩住了基本盤。這對於一個14億人口的大國殊為不易。

李克強指出，大陸實施助企紓困和激發市場主體活力的政策重點面向中小微企業和個體工商戶，為的就是穩就業，從而穩住經濟基本盤。穩就業要靠市場主體。政府持續推進減稅降費，深化「放管服」改革，改善營商環境，激發上億市場主體的活力。大陸現在每天新增市場主體已經恢復到去年同期水平。正是因為保住了上億市場主體，就業和民生得到了有效保障。中國人民有韌性，大陸的市場主體對未來有堅定的信心。「現在可以有把握地說，中國大陸經濟今年可以實現正增長。在世界主要經濟體中，中國大陸率先實現了恢復性增長。」

李克強指出，大陸清醒認識到仍然面臨許多困難和挑戰，不僅是經濟衰退、貿易萎縮，而且保護主義在持續抬頭。大陸將秉持命運共同體理念，繼續推進同東盟國家的合作，維護多邊主義和自由貿易，維護世界和平與發展。

——堅定維護和平穩定的發展環境。今年是世界反法西斯戰爭勝利暨聯合國成立75週年。習近平主席在第75屆聯合國大會一般性辯論上指出，和平與發展的時代主題沒有變，各國人民和平發展合作共贏的期待更加強烈。75年來，亞洲從動蕩走向和平，從對抗走向合作，從貧困走向繁榮。我們深知維護地區和平與穩定的重要性，這不僅是商務與投資發展的需要，而且有利於塑造長期穩定向好的預期。

——努力推動區域經濟一體化。陸方始終主張在世界貿易組織框架下推動自由貿易，在區域層面推動經濟一體化，讓「兩個輪子」一起轉。中國大陸—東盟自貿區建成十年來，內容不斷充實，水平逐步升級。此次東亞合作領導人系列會議期間有望簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），這將對區域經濟一體化、經濟全球化發出積極、明確信號。我們願在互利共贏基礎上同東盟國家加強發展戰略銜接，推進共建「一帶一路」合作。

——全力推動地區經濟復甦。多年來，東亞在世界經濟中發揮著重要牽動作用，當前背景下大家仍然應當擔起這樣的責任。各國要同心協力，攜手共進，推動地區經濟復甦發展，邁向繁榮，這也會給世界經濟復甦注入強大動力。在這一過程中，大家不僅要進行先進技術、大企業間的合作，而且要在中小微企業等領域創造新的合作亮點。

李克強指出，明年將迎來中國大陸與東盟建立對話關係30週年。「三十而立」，中國大陸和東盟關係進入而立之年，已經「立」起來了，相信將會更加成熟，共同向著互利共贏的方向發展，不斷開創商務與投資合作的新局面，進一步造福中國大陸和東盟國家人民，也將有利於維護地區和世界的和平、穩定與繁榮。

(中時 )