台非混血藉觀光夜市掩護當車手 膚色捲髮遭警鎖定

外籍人士常造訪的士林夜市竟出現「黑人車手」，多次提領詐騙贓款，警方鎖定膚色、捲髮明顯特徵，10日下午4點巡邏時，在夜市發現這名本國籍的非裔男，並從身上起出現金5萬元，他坦承是要等「收水」的人前來交款，他可抽取其中的5000元，警方依詐欺罪等罪移送法辦。

祈姓男子坦承現金5萬是要交付給詐騙集團。（圖：警方提供）

21歲祈姓車手，父親是奈及利亞，母親是台灣籍，沒有任何刑案資料，今年10月搬來士林夜市內的套房，依求職廣告應徵打工賺取外快，卻成為車手幫助詐騙集團提領帳戶內的現金，警方根據3名被害人報案，清查監視器畫面，鎖定領錢車手外貌，巡邏時特別注意在夜市內閒逛的非裔男子。

警方本月10日在士林夜市大南路鎖定祈男，趁他開門要返回租屋處時，立刻上前盤查，他神色慌張，坦承正準備要將身上5萬元交給詐騙集團，可從中抽取1成的佣金，警訊後，依照詐欺罪、洗錢防制法移送士林地檢署，檢察官複訊後諭令交保。

士林分局表示，詐騙集團常利用短期、輕鬆賺取高薪招募車手，一旦遭警方查獲，車手將扛下所有的法律責任，甚至要賠償被害人損失，呼籲民眾不要貪圖眼前利益，從事不法行為，變成幕後不法集團的代罪羔羊。

(中時 )